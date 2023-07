“Loading”: l’attesa sta terminando, il tweet di Danso manda in estasi i tifosi del Napoli.

Kevin Danso, calciatore del Lens, posta un tweet criptico che fa sognare i tifosi del Napoli. Sarà lui il sostituto di Kim nel cuore della difesa azzurra?

Calciomercato Napoli. L’interesse del Napoli per Kevin Danso non è un segreto, e un recente tweet dell’attuale calciatore del Lens ha acceso ulteriormente le speranze dei tifosi azzurri. Una clessidra e una parola, “Loading”, accompagnate da una foto di lui in allenamento, hanno infiammato il popolo del web.

Da settimane, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, cerca il sostituto ideale per Kim Min-Jae, passato al Bayern Monaco a metà luglio. Tra i vari nomi, quello di Danso, 24enne austriaco, è sempre stato tra i preferiti.

Ma c’è un ostacolo da superare: il Lens, partecipante alla prossima Champions League, non sembra intenzionato a cedere uno dei suoi gioielli senza un’offerta che rispecchi appieno il suo valore. Secondo Calciomercato.it, il club francese valuta il suo difensore tra i 45 e i 50 milioni di euro.

Ed è in questo scenario che arriva il tweet di Danso, che ha suscitato immediatamente l’interesse dei tifosi del Napoli e non solo. La clessidra potrebbe simboleggiare un countdown verso un cambiamento imminente, mentre la parola “Loading” indica chiaramente un processo in corso.

Questo messaggio su Twitter ha diviso l’opinione dei tifosi: per alcuni, il tweet anticipa un imminente trasferimento a Napoli, per altri invece è un indizio che Danso potrebbe rimanere nel campionato francese. Solo il tempo dirà chi ha ragione, ma nel frattempo, i tifosi del Napoli possono sognare un nuovo acquisto di rilievo per la prossima stagione.