Da Udine: il Napoli ha offerto Ounas nell’affare Deulofeu: ecco la risposta dell’Udinese

Più si va avanti e più escono indiscrezioni sulla trattativa tra il Napoli e l’Udinese per Gerard Deulofeu. I bianconeri hanno fissato il prezzo a 25 milioni di euro e, dunque, Aurelio De Laurentiis ha valutato un’eventuale contropartita che servisse a limare il valore. Adam Ounas è il profilo che il presidente partenopeo ha proposto all’Udinese, così come evidenziato dall’indiscrezione riportata da Udineseblog sulla trattativa per portare lo spagnolo alla corte di Luciano Spalletti: “E’ il caso di Deulofeu, che il Napoli vuole a tutti i costi e per il quale De Laurentiis e Pozzo si parlano già da un po’. Per limare il valore di 25 milioni attribuito dai friulani al catalano, il club campano ha pensato di inserire una contropartita, Ounas, ricevendo subito un secco ‘no grazie’ da Udine”.