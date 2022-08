VERGOGNA! Cristiano Ronaldo aggredisce ragazzo autistico. Interviene la polizia

Cristiano Ronaldo avrebbe aggredito un ragazzo autistico che a bordo campo stava filmando i calciatori del Manchester United.

Un ragazzo Autistico è stato vittima di uno schiaffo rifilatogli da Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, l’ex-Juve è stato convocato, interrogato e poi multato dalla polizia di Liverpool per l’aggressione.

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese: “Ronaldo uscendo dal campo si lasciò andare a un gesto di stizza rifilando uno schiaffo alla mano di un ragazzo che era presenta a bordo campo e stava riprendendo l’uscita dal campo dei giocatori. Quel ragazzo si chiama Jacob Harding’s, è autistico e soffre di disprassia e quel giorno, secondo la madre, subì innanzitutto un trauma fisico (lividi alla mano) e poi psicologico al punto da scegliere di denunciare l’asso portoghese alle autorità.

Ronaldo il giorno stesso si era scusato a mezzo social invitando il ragazzo ad assistere a una partita del Manchester United, ma la famiglia non ne ha voluto sapere proseguendo per vie legali. Secondo il Mirror Ronaldo è stato interrogato in questi giorni dalla Merseyside Police (che ha confermato non l’identità di CR7, bensì la presenza di un noto uomo adulto di 37 anni) e dopo l’incontro ha accettato di risarcire Jacob in toto”.

Ancora un fatto negativo che non fa altro che appesantire una situazione già di per sé compromessa. Ronaldo è praticamente in fuga da Manchester e sta cercando una soluzione. Praticamente sfumata la pista Atletico Madrid, mai percorribili quelle di Napoli e Roma, quasi impossibile economicamente un ritorno allo Sporting Lisbona, nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi Borussia Dortmund (che ha perso Haller) con una voce che ha addirittura fatto esplodere il titolo giallonero in Borsa (+20% dall’ultimo mese).