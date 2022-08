Gianello: “Cristiano Ronaldo? Incredibile accoglienza dei napoletani. Meret, Troppe voci”

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nel corso di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere del Napoli, Matteo Gianello si è espresso sui temi più caldi del calciomercato del Napoli: “Cristiano Ronaldo in azzurro? Sarebbe una grandissima operazione per i partenopei. Un calciatore del genere non può essere in alcun modo messo in discussione. Ha fatto benissimo anche alla Juventus, fa ancora la differenza. I napoletani, inoltre, lo accoglierebbero in modo incredibile e lui si sentirebbe ancora più motivato”.

Da ex estremo difensore, Gianello ritiene che Meret sia al centro di troppe voci che lo destabilizzano: “Sicuramente sarà influenzato dalle voci che si stanno rincorrendo in questi giorni. I calciatori non vivono in una campana di vetro, leggono i giornali, guardano la televisione. E certe indiscrezioni relative all’arrivo di un nuovo portiere non fanno piacere. Ma se scenderà in campo contro la Fiorentina farà certamente il massimo”. L’addetto ai lavori di Bovolone non ha dubbi su Keylar Navas e sulle migliorie che potrebbe portare al Napoli: “A livello di esperienza e carisma lui ne porta tantissima”. Su Salvatore Sirigu: “Parliamo di un ottimo portiere. Con lui, Navas e Meret il Napoli si ritroverebbe tre calciatori fortissimi, ma forse aumenterebbero anche gli scontenti. Tutti infatti vorrebbero giocare”.