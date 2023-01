Crisi Valencia, Gattuso: “Perché ho questa faccia di m**rda?” – VIDEO

Gennaro Gattuso risponde a muso duro ad un giornalista che gli chiede della crisi del Valencia, eliminato anche dalla Coppa del Re.

Il Valencia di Gattuso è in piena crisi, sono arrivati sette punti nelle ultime nove partite di Liga. Ma di recente è arrivata pure l’eliminazione in Coppa del Re ad opera dell’Athletic Bilbao.

Sempre completamente finito l’idillio tra il tecnico italiani ed il Valencia. Gattuso è apparso molto irritato nell’ultima conferenza stampa. L’allenatore incalzato dai giornalisti, ha risposto così a chi gli aveva fatto notare il suo muso lungo: “Tu hai mai giocato a calcio? Io ho 45 anni, faccio l’allenatore da 10 anni e ho giocato per 20 anni. Sono 30 anni che sono nel calcio e secondo te devo venire in conferenza stampa sorridente e felice dopo una prestazione come quella di ieri? Come allenatore ho preoccupazioni e dubbi dopo quella partita, ma pensi che ho paura di essere mandato via? Mi chiedi perché sono “scuro in volto”? Ho una faccia di m***a perché ho perso 3-1 un quarto di finale!”