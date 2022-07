Criscitiello: “Squadra smantellata e De Laurentiis parla di scudetto”

Michele Criscitiello di SporItalia analizza il calciomercato del Napoli e l’imminente cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea. Il giornalista durante lo speciale calciomercato dice: “Praticamente a Spalletti stanno smantellando la squadra. Fossi in un tifoso del Napoli sarei davvero molto preoccupato. Il Napoli ha perso Koulibaly, Mertens, Insigne ed Ospina in un colpo solo ma De Laurentiis parla di scudetto. Koulibaly vale il 95% della difesa del Napoli. Praticamente stanno cedendo tutti i migliori“.

Di Marzio: Koulibaly al Chelsea è fatta

Gianluca Di Marzio svela le cifre della trattativa per Koulibaly al Chelsea: “Al giocatore andranno circa 10 milioni di euro a stagione. Il Chelsea ha anche alzato l’offerta al Napoli. In un primo momento il club inglese aveva messo sul piatto 35 milioni di euro per il difensore senegalese che va in scadenza nel 2023. Il Napoli invece incasserà trai 38 ed i 40 milioni di euro per la cessione di Koulibaly“. Ora Giuntoli dovrà trovare un sostituto all’altezza di Koulibaly. Anche perché come promesso da De Laurentiis il Napoli farà di tutto per vincere lo scudetto. Perdere Ospina, Mertens, Insigne e Koulibaly, non sembra proprio il massimo.