Criscitiello, dibattito acceso con un tifoso azzurro in TV poi la frase: “Non fare il napoletano” – VIDEO

Il giornalista di Sportitalia, Michele Criscitiello, al centro delle polemiche per una frase detta ad un tifoso del Napoli.

Michele Criscitiello al centro delle polemiche. Durante un acceso scambio di opinioni con un telespettatore tifoso del Napoli, Criscitiello ha utilizzato la frase “non fare il napoletano”, suscitando forti critiche e condanne durante la trasmissione Calciomercato.

Nel corso della discussione, l’individuo chiamato in trasmissione si è espresso in modo offensivo nei confronti del giornalista, ma ciò non giustifica l’atteggiamento adottato da Criscitiello, che ha associato tale maleducazione a un’intera comunità. Tale comportamento è stato stigmatizzato da esponenti di spicco come il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore di “La Radiazza” su Radio Marte, Gianni Simioli.

“NON FARE IL NAPOLETANO”: BORRELLI E SIMIOLI ‘BACCHETTANO’ CRISCITIELLO

I due esponenti, Borrelli e Simioni, hanno ribadito la ferma condanna delle parole offensive pronunciate dal tifoso nei confronti di Criscitiello, sottolineando però che il ruolo di un giornalista richiede di non scendere al livello di chi lo provoca. È deplorevole che Criscitiello alimenti tali spettacoli durante le sue trasmissioni anziché interrompere immediatamente le telefonate offensive.

“Stigmatizziamo con forza l’atteggiamento del giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello che, durante la trasmissione Calciomercato, ha rimbrottato con la frase “non fare il napoletano” un telespettatore, tifoso del Napoli, con il quale stava litigando. Non c’è giustificazione per l’atteggiamento dell’individuo che ha chiamato in trasmissione, esprimendosi in maniera offensiva, ma è vergognoso che un giornalista identifichi tale maleducazione con un intero popolo. Nel rimarcare la ferma condanna alle parole del tifoso che ha apostrofato Criscitiello con epiteti razzisti ricordiamo al giornalista che il suo ruolo gli impone di non abbassarsi al livello di chi lo provoca”.

Non è la prima volta che il giornalista si esprime in modo inappropriato nei confronti della città di Napoli. Nel 2012, durante un evento legato all’Udinese tenutosi a Udine, Criscitiello non si è mostrato imbarazzato di fronte ai cori “odio Napoli” e “noi non siamo napoletani”, arrivando persino a dichiarare di aver intonato quei cori in passato. In un’epoca in cui si auspica una maggiore sensibilità nei confronti delle discriminazioni territoriali, risulta inaccettabile che un giornalista, originario di Avellino, si lasci andare a commenti e atteggiamenti di questa natura.

Di seguito il video: