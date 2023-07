Criscitiello: “Giuntoli alla Juventus? Non parlerà tanto, ma farà molti fatti”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è soffermato sull’approdo di Giuntoli alla Juventus.

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, si è soffermato sull’approdo di Giuntoli alla Juventus con tanto di ufficialità arrivata oggi. Ecco le seguenti dichiarazioni durante il programma SiCafè:

“Giuntoli lo conosco, lo abbiamo avuto anche come ospite. Lui è uno vero, un toscano buono e genuino. Credo che abbia raggiunto l’apice della sua carriera. Sta facendo una carriera pazzesca. Adesso arriva alla Juventus, dove ha trasmesso sicurezza”.

Criscitiello ha poi aggiunto: “Ora si apre un altro ciclo, credo che potrà fare molto bene, non parlerà tanto durante la stagione e farà molti fatti. Alla Juve lavorerà bene, bisogna capire la posizione di Max Allegri. Arriva nel momento giusto. L’obiettivo è vincere il campionato ma ci sono tante squadre competitive in Serie A. L’arma vincente della Juve potrebbe essere il fatto che non partecipa alle coppe europee e dunque avrà meno partite da giocare”.