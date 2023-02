Cremonese storica prima vittoria in Serie A: Mourinho espulso e furioso

La Cremonese vince 2-1 contro la Roma e si aggiudica la sua prima storia vittoria in Serie A, espulso Josè Mourinho.

La Roma perde una ghiotta occasione, quella di riportarsi di nuovo davanti alla Lazio al quarto posto in classifica. I giallorossi di Mourinho hanno perso contro la Cremonese che allo stadio Giovanni Zini riesce a vincere per la prima volta in questa stagione, prima volta storica in Serie A.

Decisive per la vittoria le reti di Tsadjout e Ciofani, in mezzo il gol del pareggio di Spinazzola. Non sono bastati nemmeno i di recupero per permettere a Dybala e compagni di agguantare quantomeno il pareggio.

Al 46′ espulso Josè Mourinho dopo lunghe proteste contro l’arbitro. Il tecnico dei giallorossi se l’è presa con l’arbitro Piccinini ma, a scatenare la sua furia, sembra essere stata una frase detta dal quarto uomo Serra. Per questo Mou ha gridato al direttore di gara: “Dai il rosso a lui!” e poi ha continuato a inveire, calmato a fatica da Nuno Santos, preparatore dei portieri, e dal team manager Cardini.