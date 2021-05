Vincere per qualificarsi Champions League, è l’obiettivo del Napoli che deve battere il Verona per qualificarsi. Gli azzurri sono una delle squadre più in forma del memento: 30 gol fatti nelle ultime dieci partite interne, 11 successi di fila in casa. Insomma numeri di tutto rispetto quelli evidenziati da Corriere dello Sport, che sottolinea come comunque i tifosi e la città ‘temano’ lo scontro con il Verona. La paura non è definita dall’avversario che sulla carta è inferiore agli azzurri, squadra che è forse quella più in forma in questo momento, ma dal fatto che si tema di perdere tutto all’ultimo respiro. Gli azzurri con una vittoria andrebbero in Champions League, ma dietro c’è la Juventus che spera in un passo falso di Milan (gioca con l’Atalanta ndr) e dei partenopei per provare a qualificarsi alla prossima Champions.

“Quando il traguardo è là in bella vista, Napoli comincia ad avere il respiro pesante. Anche quando si va in campo sapendo di essere la squadra più informa del momento, quella che nel girone di ritorno ha fatto peggio soltanto dell’Inter. Che domani sera potrebbe finire persino seconda. Come peraltro le è capitato quattro volte negli ultimi otto campionati. Una volta su due, nelle ultime otto stagioni di Serie A, il Napoli è finito alle spalle del vincitore. Lo ha fatto co Mazzarri, Sarri due volte e con Ancelotti” scrive Corriere dello Sport.

Con il Verona, dunque l’avversario da battere sarà prima di tutto l’ansia. Quella che stava attanagliando gli azzurri anche a Firenze con la Fiorentina nella penultima giornata di campionato. Per battere il Verona ci vorrà un Napoli organizzato ed arrembante, che sappia imporre subito la voglia di fare gol senza dare un attimo di tregua agli scaligeri che non hanno più nulla da chiedere al campionato.