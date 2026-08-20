Corriere dello Sport: “Napoli, Gabriel Jesus è la prima scelta: Manna studia anche Jackson e Zirkzee”

Il Napoli continua a lavorare per regalare a Massimiliano Allegri un altro rinforzo offensivo e il nome in cima alla lista resta quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano deve però convincersi a lasciare l’Arsenal, mentre il club azzurro è impegnato a liberare spazio nella rosa e nel monte ingaggi per preparare l’assalto.

Come riferisce Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la situazione del brasiliano a Londra appare ormai definita: Gabriel Jesus non sembra più destinato ad avere un ruolo centrale nel progetto di Mikel Arteta. L’esclusione dal Community Shield contro il Manchester City ha rappresentato un segnale significativo, soprattutto considerando il contratto in scadenza tra un anno.

Gabriel Jesus prima scelta del Napoli

Il Napoli resta alla finestra. La valutazione dell’Arsenal, nell’ordine dei 20 milioni di euro, viene considerata sostenibile, mentre il principale ostacolo riguarda l’ingaggio.

Gabriel Jesus percepisce infatti circa 6 milioni netti a stagione, cifra importante per i parametri del club azzurro. Nonostante questo, secondo quanto riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il brasiliano continua a essere la prima scelta di Manna per completare l’attacco.

L’obiettivo è aggiungere al reparto un giocatore esperto, tecnico e soprattutto capace di ricoprire diverse posizioni offensive. Prima di affondare il colpo, però, servirà almeno una cessione.

Jackson e Zirkzee le alternative

Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e parallelamente sta valutando altre possibilità. Manna può sfruttare gli ottimi rapporti costruiti con diversi club di Premier League e avrebbe riaperto il discorso con il Chelsea per Nicolas Jackson.

Il senegalese, 25 anni, era già stato seguito in passato dagli azzurri. Dopo il prestito oneroso al Bayern Monaco, che non ha esercitato il riscatto, Jackson è tornato al Chelsea e potrebbe nuovamente cambiare squadra.

L’altro profilo seguito è Joshua Zirkzee. Come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’ex Bologna non è tra le prime scelte del Manchester United e un ritorno in Serie A rappresenta una possibilità. Sul giocatore, però, resta anche l’interesse della Juventus.

La gerarchia del Napoli rimane comunque chiara: Gabriel Jesus davanti, Jackson e Zirkzee tra le alternative.

Lang può sbloccare il mercato

Per arrivare a un nuovo attaccante bisogna però creare spazio. Il principale indiziato alla partenza resta Noa Lang.

L’olandese continua a essere seguito dal Galatasaray, che però avrebbe individuato in Rafa Leao la propria prima scelta. Qualora il club turco non riuscisse ad arrivare al portoghese del Milan, potrebbe tornare con maggiore decisione su Lang, già protagonista in Turchia durante la seconda parte della scorsa stagione.

Da definire anche il futuro di Lorenzo Lucca. Attualmente parte come alternativa a Hojlund, ma gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi. Il Napoli, in ogni caso, vuole tutelare l’importante investimento effettuato appena un anno fa.

Anguissa, l’Atalanta resta alla finestra

Non c’è soltanto l’attacco nei pensieri della dirigenza. Resta vivo l’interesse dell’Atalanta per Frank Anguissa, mentre la trattativa per il rinnovo del camerunese non è ancora arrivata alla fumata bianca.

La proposta del Napoli prevede un nuovo accordo fino al 2030, ma tra domanda e offerta sull’ingaggio rimarrebbe una distanza compresa tra 700 e 800 mila euro.

Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Sarri e Giuntoli vorrebbero portare Anguissa a Bergamo. Il Napoli, però, continua a lavorare per blindare uno dei centrocampisti più importanti della rosa di Allegri.

Milinkovic-Savic-Musso, ipotesi scambio

Dalla Spagna arriva infine un’altra indiscrezione: Napoli e Atletico Madrid starebbero valutando uno scambio di portieri tra Vanja Milinkovic-Savic e Juan Musso.

L’argentino è un profilo apprezzato da tempo dal club azzurro, anche se al momento le attenzioni principali della dirigenza restano concentrate sul reparto offensivo.

Il mercato del Napoli entra così nella fase degli incastri. Una cessione tra Lang e Lucca potrebbe aprire definitivamente la strada al nuovo attaccante. E, come ribadisce il Corriere dello Sport attraverso Davide Palliggiano, il primo nome sulla lista continua a essere quello di Gabriel Jesus.