Corriere dello Sport: “Napoli-Badiashile, nessun intoppo: nuovi test prima della firma”

Benoit Badiashile deve attendere ancora qualche ora prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore francese ha sostenuto ieri una lunga sessione di visite mediche a Villa Stuart, durata circa quattro ore, ma il club azzurro ha programmato per oggi ulteriori accertamenti fisici in un’altra struttura romana. Non sarebbero emersi problemi: si tratta della consueta prudenza del Napoli prima di completare un investimento.

Come riferisce Lorenzo Scalia sul Corriere dello Sport, l’operazione non è in discussione. Una volta terminato il supplemento di test, Badiashile potrà firmare il contratto e ricevere il via libera per raggiungere Massimiliano Allegri e i nuovi compagni.

Badiashile, affare già definito con il Chelsea

L’accordo tra Napoli e Chelsea è infatti già stato definito: prestito oneroso da 3 milioni di euro, un ulteriore milione di bonus e diritto di riscatto fissato a 27 milioni.

Il Napoli ha però scelto di approfondire ulteriormente le condizioni fisiche del classe 2001. Una procedura particolarmente scrupolosa che, secondo Lorenzo Scalia sul Corriere dello Sport, rientra nelle abitudini del club quando si tratta di valutare i nuovi acquisti.

Badiashile arriva infatti da un periodo complicato al Chelsea. Nei tre anni e mezzo trascorsi a Londra ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici e nell’ultima stagione è riuscito a collezionare soltanto 16 presenze complessive.

Da Monaco a Londra, ora cerca il rilancio a Napoli

Alto 194 centimetri e dotato di un mancino particolarmente raffinato per un difensore della sua struttura, Badiashile aveva mostrato il meglio del proprio repertorio al Monaco.

Giovanissimo, era considerato uno dei centrali più promettenti del calcio francese. L’esperienza inglese non gli ha invece permesso di trovare la continuità sperata, sia per gli infortuni sia per i frequenti cambiamenti tecnici e la grande concorrenza incontrata al Chelsea.

Adesso il Napoli può rappresentare l’occasione per ripartire. Come sottolinea ancora Lorenzo Scalia sul Corriere dello Sport, il francese vuole sfruttare la nuova esperienza italiana per ritrovare continuità e valorizzare le sue caratteristiche: fisicità, potenza e qualità nell’impostazione con il sinistro.

Le prime parole: “Sono felice”

Badiashile ha mostrato immediatamente entusiasmo per la nuova avventura. All’ingresso di Villa Stuart ha pronunciato poche ma significative parole: “Sono felice”.

Sui social alcuni tifosi avevano interpretato la sua particolare andatura come un possibile segnale di difficoltà fisica. Una lettura che, secondo il racconto del Corriere dello Sport firmato da Lorenzo Scalia, non avrebbe trovato riscontro dal vivo: il difensore non sarebbe apparso fuori condizione e il movimento notato nelle immagini sarebbe semplicemente legato alla sua normale andatura.

A Roma insieme al fratello Loic

In questa prima fase della nuova esperienza Badiashile è accompagnato dal fratello maggiore Loic, ex portiere passato anche dal Monaco e successivamente dalle categorie inferiori del calcio spagnolo.

Il fratello lo seguirà anche a Napoli e rappresenta una delle figure più importanti nella vita del difensore.

Manca dunque soltanto l’ultimo passaggio. Dopo gli ulteriori test programmati per oggi, Badiashile potrà mettere la firma sul contratto e raggiungere Allegri. Nessun allarme e nessuna frenata nell’operazione, ma soltanto la volontà del Napoli di completare tutti gli accertamenti prima di ufficializzare il secondo rinforzo dell’estate dopo Favasuli.