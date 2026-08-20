20 Agosto 2026

Parma, ufficiale la cessione di Suzuki all’Aston Villa

redazione 20 Agosto 2026
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Db Genova 19/10/2025 – campionato di calcio serie A / Genoa-Parma / foto Daniele Buffa/Image Sport
nella foto: Zion Suzuki

PARMA (ITALPRESS) – Il Parma ha ufficializzato di “aver ceduto a titolo definitivo all’Aston Villa le prestazioni sportive del portiere Zion Suzuki”. “Arrivato a Parma nell’estate del 2024, Zion ha difeso la porta gialloblù nelle ultime due stagioni, affermandosi nel campionato di Serie A e diventando un punto di riferimento per la squadra. Nel corso della sua esperienza con il club, il portiere giapponese si è distinto per le qualità dimostrate tra i pali, la personalità e la professionalità con cui ha vissuto ogni momento del suo percorso a Parma, facendo registrare 13 clean sheet complessivi con la maglia gialloblù”, ha aggiunto la società emiliana, a proposito di Suzuki, cercato questa estate anche dalla Juventus e dal PSG. La notizia è stata confermata anche dall’Aston Villa. Pure sul sito del club britannico, però, non sono riportate le cifre dell’operazione di mercato, come la durata del contratto che lega Suzuki alla sua nuova squadra.

– Foto Ipa Agency

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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