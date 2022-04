Coppa Italia: sprofonda il Milan, l’Inter vola in finale

Il Milan perde 3-0 il derby di Coppa Italia con l’Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi vanno in finale contro la vincitrice di Juventus-Fiorentina. l’Inter vince nettamente contro l’Inter con la doppietta di Lautaro Martinez ed il gol di Gosens. Ma il Milan ha avuto più di una volta possibilità di rientrare in partita, provando sempre ad attaccare, ma restando sempre a secco. Un gol il Milan lo aveva segnato, con Bennacer, poi annullato da Mariani per un più che dubbio fuorigioco di Kalulu.

Resta una sconfitta pesante per il Milan che ora deve tuffarsi nella lotta scudetto, che gli mette sulla strada la Roma di Mourinho nel prossimo match. Mentre l’Inter si gode l’accesso alla finale di Coppa Italia, mentre nel prossimo match di Serie A giocherà in casa con la Lazio di Sarri.

Milan-Inter: il tabellino

RETI: 4′, 40′ Lautaro Martinez (I), 82′ Gosens (I).

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (dal 79′ D’Ambrosio); Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu (dal 74′ Vidal), Perisic (dal 79′ Gosens); Lautaro (dal 70′ Dzeko), Correa (dal 70′ Sanchez). All. Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 73′ Gabbia), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (dal 46′ Diaz), Bennacer (dal 73′ Krunic); Saelemaekers (dal 46′ Messias), Kessie, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.

AMMONITI: Theo Hernandez (M), Skriniar (I).