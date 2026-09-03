3 Settembre 2026

Coppa Italia, il Sassuolo batte il Frosinone ai rigori e si regala gli ottavi con la Juventus

redazione 3 Settembre 2026
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Ec Reggio Emilia 02/09/2026 – Coppa Italia / Sassuolo-Frosinone / foto Emanuele Comincini/Image Sport
nella foto: esultanza gol Benjamin Dominguez

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l’1-1 nei novanta minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amey e Hasa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all’iniziale vantaggio siglato da Dominguez.

Tante le occasioni nel primo tempo. Al 15′ Volpato guida un due contro due e serve l’ex Bologna che spreca a tu per tu con Desplanches. Al 28′ ci prova anche Cinquegrano che sfonda sulla destra e arriva al tiro, trovando però l’ottima risposta del portiere ciociaro. Al 36′ si sblocca il risultato. Turati lancia verso Dominguez che vince il duello fisico con Akpoguma e stavolta non trema davanti all’estremo difensore. Il vantaggio neroverde dura però pochissimo. Il pareggio del Frosinone si concretizza nel recupero con il diagonale di Terzic da fuori area che non lascia scampo a Turati. Ad inizio ripresa Aquilani cambia il tridente. Fuori Volpato e Dominguez, dentro Berardi e Laurienté. Il Frosinone però ha spunti e idee in fase offensiva. Dopo un gol annullato a Birligea per fuorigioco, Zerbin ha la palla del 2-1: l’ex Napoli, anziché tirare in porta, si concede un eccesso di altruismo servendo Bobcek, che però non capisce le sue intenzioni.

Lo slovacco ci riprova con un tiro al 72′, ma Turati blocca. Al 75′ altro gol annullato al Frosinone, stavolta a Cichella, per un fallo precedente di Fayed su Bowie rilevato al Var. Poco dopo si ripete il duello ed è provvidenziale lo stesso Fayed per togliere a Bowie la palla del vantaggio neroverde dopo la solita progressione sulla fascia di Cinquegrano. Il punteggio non cambia e si va ai rigori. Il Sassuolo è infallibile con Berardi, Esposito, Thorstvedt e Bakola. Il Frosinone va a segno con Bobcek, Fayed e Zerbin, ma paga gli errori di Amey (parato da Turati) e Hasa (alto). Sarà la squadra di Aquilani a sfidare la Juve.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SASSUOLO (4-3-3): Turati 7; Cinquegrano 7, Odenthal 6, Leysen 6, Obrador 6 (9’st Van der Brempt 6); Thorstvedt 6, Lipani 6.5 (21’st Esposito 6), Ghion 6; Volpato 6 (9’st Berardi 6), Bowie 6 (35’st Bakola sv), Dominguez 7 (9’st Laurienté 6). In panchina: Satalino, Muric, Doig, Kulla, Caleta-Car, Adzic, Matic, Skjellerup, Idzes, Sulemana. Allenatore: Aquilani 6.

FROSINONE (4-3-3): Desplanches 6.5; Tchato 6, Amey 6, Akpoguma 5 (17’st Fayed 6.5), Terzic 7 (17’st Cittadini 6); Grillitsch 5.5 (1’st Cichella 6), Hasa 5.5, El Azzouzi 6 (35’st Masini sv); Fini 6.5, Birligea 6 (17’st Bobcek 6), Zerbin 6. In panchina: Pisseri, Palmesani, Calvani, Raimondo, Calò, Kvernadze, Oyono, Monterisi, Bracaglia. Allenatore: Alvini 6.

ARBITRO: Calzavara di Varese 5.5.RETI: 36’pt Dominguez, 47’pt Terzic.SEQUENZA RIGORI: Bobcek gol, Berardi gol, Fayed gol, Esposito gol, Zerbin gol, Thorstvedt gol, Amey parato, Bakola gol, Hasa alto.NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Akpoguma, Cinquegrano, Turati, Masini. Angoli: 6-5. Recupero: 3′ pt, 5′ st.

– Foto Image –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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