Egitto, 21 morti nel ribaltamento di un autobus nel Sinai meridionale

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Ventuno morti e numerosi feriti nel ribaltamento di un autobus avvenuto questa mattina sulla strada tra Dahab e Nuweiba, nel governatorato egiziano del Sinai meridionale.

Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero egiziano della Salute e della Popolazione, Hossam Abdel Ghaffar, subito dopo la segnalazione dell’incidente è stata attivata la sala operativa centrale e sono state inviate 20 ambulanze sul posto per prestare i primi soccorsi e trasferire i feriti nelle strutture sanitarie.

Il ministro della Salute e della Popolazione, Khaled Abdel Ghaffar ha disposto l’innalzamento del livello di allerta e la piena mobilitazione dei servizi di emergenza e delle équipe mediche. Ha inoltre incaricato Ahmed El Sobky, presidente dell’Autorità per l’assistenza sanitaria, di garantire ai feriti la massima assistenza medica e la disponibilità dei medicinali e delle forniture sanitarie necessarie, in coordinamento con le autorità competenti del Sinai meridionale.

Tra le vittime dieci giordani, secondo quanto riporta l’emittente televisiva giordana Al-Mamlaka, citando fonti giordane ed egiziane. L’autobus, partito dal Cairo e diretto adAmman, trasportava 43 persone, tra cui 22 giordani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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