3 Settembre 2026

Egitto, 21 morti nel ribaltamento di un autobus nel Sinai meridionale

Anna Gaia Cavallo 3 Settembre 2026
1788401103_Sinai.jpg

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Ventuno morti e numerosi feriti nel ribaltamento di un autobus avvenuto questa mattina sulla strada tra Dahab e Nuweiba, nel governatorato egiziano del Sinai meridionale.

Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero egiziano della Salute e della Popolazione, Hossam Abdel Ghaffar, subito dopo la segnalazione dell’incidente è stata attivata la sala operativa centrale e sono state inviate 20 ambulanze sul posto per prestare i primi soccorsi e trasferire i feriti nelle strutture sanitarie.

Il ministro della Salute e della Popolazione, Khaled Abdel Ghaffar ha disposto l’innalzamento del livello di allerta e la piena mobilitazione dei servizi di emergenza e delle équipe mediche. Ha inoltre incaricato Ahmed El Sobky, presidente dell’Autorità per l’assistenza sanitaria, di garantire ai feriti la massima assistenza medica e la disponibilità dei medicinali e delle forniture sanitarie necessarie, in coordinamento con le autorità competenti del Sinai meridionale.

Tra le vittime dieci giordani, secondo quanto riporta l’emittente televisiva giordana Al-Mamlaka, citando fonti giordane ed egiziane. L’autobus, partito dal Cairo e diretto adAmman, trasportava 43 persone, tra cui 22 giordani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

1787688182_Malta.jpg

Malta, spesa pubblica in aumento del 14,5% nei primi tre mesi dell’anno

Anna Gaia Cavallo 3 Settembre 2026
20250706_0078.jpg

Netanyahu a Gaza: “Non ci ritiriamo, controlliamo il 60% della Striscia”

Anna Gaia Cavallo 3 Settembre 2026
Malta-1-1.jpg

Malta, Yorgen Fenech assolto dalle accuse per l’omicidio di Caruana Galizia

Anna Gaia Cavallo 2 Settembre 2026
1785171798_Tunisia-Protezione-Civile-IPA-e1783099951999.jpg

Tunisia, oltre 2.000 ettari di boschi e uliveti colpiti dagli incendi nella provincia di Siliana

Anna Gaia Cavallo 2 Settembre 2026
Libano-guerra-1.jpg

Media “Prossimi colloqui Libano-Israele a Roma il 15 e 16 settembre”

Anna Gaia Cavallo 2 Settembre 2026
Daphne-Caruana-Galizia-1.jpg

Caso Caruana Galizia a Malta, la giuria si ritira per deliberare nel processo

Anna Gaia Cavallo 2 Settembre 2026

Ultimissime

Sassuolo.jpg

Coppa Italia, il Sassuolo batte il Frosinone ai rigori e si regala gli ottavi con la Juventus

redazione 3 Settembre 2026
1788401103_Sinai.jpg

Egitto, 21 morti nel ribaltamento di un autobus nel Sinai meridionale

Anna Gaia Cavallo 3 Settembre 2026
20260823_2057.jpg

Brennan fa tris alla Vuelta, sua l’undicesima tappa. Mas resta in maglia rossa

redazione 3 Settembre 2026
1787688182_Malta.jpg

Malta, spesa pubblica in aumento del 14,5% nei primi tre mesi dell’anno

Anna Gaia Cavallo 3 Settembre 2026
Piero-Ausilio.jpg

Inter, Piero Ausilio saluta dopo 28 anni: “Ho dato tutto”. Al suo posto promosso Dario Baccin

redazione 3 Settembre 2026