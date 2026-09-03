3 Settembre 2026

Algeria, incendio in un edificio ad Ain Defla: 20 feriti

Anna Gaia Cavallo 3 Settembre 2026
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ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Venti persone sono rimaste ferite in seguito a un incendio divampato durante la notte in un edificio residenziale nella città di Aïn Defla, nell’omonima provincia dell’Algeria. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile algerina, l’incendio è scoppiato alle 1:57 dai contatori elettrici in un edificio di otto piani situato nel complesso residenziale AADL Ech-Challah. Le persone coinvolte, di età compresa tra 4 e 70 anni, si trovavano in stato di shock e sono state soccorse e trasportate all’ospedale locale. Le squadre della Protezione civile sono intervenute con tre ambulanze, un’autopompa e un’autoscala meccanica.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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