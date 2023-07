Consigli indispensabili per scegliere i migliori bookmakers

Scopri i criteri essenziali per scegliere i migliori bookmakers. Dalla licenza AAMS/ADM alla qualità del software, dai bonus alle opzioni di pagamento, ecco tutto quello che devi sapere.

Le scommesse sono un piacevole passatempo per milioni di italiani, un settore con numeri in costante crescita e la presenza di svariati operatori sul mercato. Proprio l’abbondanza di piattaforme può essere causa di confusione nell’utente medio, spesso indeciso di fronte ad una così vasta proposta di gioco. Ecco perché diventa essenziale scoprire quali sono i criteri da esaminare, prima di registrarsi sui migliori Bookmakers.

Controllo licenza AAMS/ADM

Il primo aspetto da valutare quando si visita per la prima volta un sito di scommesse, è verificare il possesso della licenza AAMS/ADM, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Soltanto i portali titolari di regolare concessione sono autorizzati alla raccolta a distanza nel nostro paese, in quanto rispettano determinate linee guide e sottoposti a regolari controlli di appositi organismi indipendenti. Per verificare questo importante requisito, è sufficiente collegarsi nella Home Page e individuare il numero della licenza. In alternativa consigliamo di visitare la piattaforma dei Monopoli di Stato e controllare se il marchio risulta iscritto nell’apposito elenco dei concessionari legali in Italia.

Qualità del software

Giocare alle scommesse online richiede un software performante e completo. Ciò significa velocità nella navigazione qualsiasi sia il browser usato (Edge, Chrome, Firefox), ben strutturato, intuitivo nell’individuare le quote e le partite. Da non sottovalutare nemmeno il livello qualitativo del palinsesto live, dove trovare le gare in svolgimento in tempo reale, una sezione sempre più visitata dagli appassionati. Infine anche i colori dello sfondo non sono meno importanti. Tonalità eccessivamente scure potrebbero stancare la vista e rendere difficoltoso leggere le quote.

Bonus e promozioni

Approfittare delle promozioni è un altro dei fattori da considerare nella scelta del Bookmakers. A tal proposito è essenziale consultare i comparatori di bonus sulle scommesse, dove trovare ben riassunta l’offerta sul mercato. In questo modo l’utente dispone di una panoramica completa, utile nella scelta, lasciando intuire cosa offre un operatore in più di un altro. Importante anche comprendere quali sono i requisiti richiesti per ciascuna iniziativa e le condizioni per sbloccarle. Si tratta di informazioni spiegate in dettaglio nella pagina delle promozioni di ciascun sito di gioco legale.

Metodi di pagamento

Verificare la varietà dei metodi di pagamento offerti dalla piattaforma non è secondario rispetto ai requisiti finora elencati. Far uso di un sito che accetta depositi e prelievi con portafogli elettronici (PayPal, Skrill, etc), carte di credito e prepagate, bonifici e altri sistemi, è basilare nella scelta. Al riguardo occorre anche esaminare le tempistiche, la presenza o meno di commissioni, i limiti minimi e massimi consentiti. Naturalmente tutti i metodi dovranno essere sicuri e affidabili.

Assistenza clienti

Spesso erroneamente trascurato, il servizio assistenza clienti rappresenta un altro fondamentale criterio nella scelta del miglior Book. Per qualsiasi dubbio, poter far affidamento su un supporto competente e veloce nel rispondere, è un ottimo punto di partenza. L’offerta di molteplici canali di contatto, fra cui una live chat, un numero di telefono e la classica mail, costituisce un altro parametro da verificare con attenzione, prima di aprire un conto su una piattaforma di gioco.

Giocabilità da mobile

Il boom di dispositivi come smartphone e tablet, non ha lasciato indifferente il mondo delle scommesse online. Attualmente il numero di utenti che predilige la giocabilità via mobile ha superato i più fedeli alle versioni desktop. Oggi tutti i migliori siti di gaming offrono un portale perfettamente configurato, oltre ad app Android e iOS da scaricare sui devices più comuni. Verificare il livello di fluidità da mobile, al giorno d’oggi, è diventato uno degli aspetti a cui tengono di più i giocatori nella scelta del marchio di betting preferito.