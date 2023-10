VIDEO – Corona si confessa: “Assumo 100 pillole al giorno. E’ come se vivessi il più grande film dell’orrore”.

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, si è confessato in un’intervista alla trasmissione ‘Belve’, condotta da Francesca Fagnani.

Nel corso di un’intervista esclusiva trasmessa su RAI, Fabrizio Corona ha fatto delle rivelazioni scioccanti riguardo al suo lotta contro il disturbo d’ansia e la dipendenza da farmaci.

Durante la trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani, Corona ha aperto il suo cuore, descrivendo il suo struggente viaggio attraverso l’angoscia e la disperazione. “Se vado a Napoli per lavoro e finisco a lavorare fino alle 5 del mattino, alle 7 prendo l’aereo per tornare alle 10. In quelle tre ore cerco di dormire, ma è impossibile. Non vedo solo mostri, vedo veri e propri mostrissimi.”

I suoi giorni sono pervasi da angoscia, ansia, flash, e sensazioni allucinatorie, come se fosse intrappolato in un interminabile film dell’orrore. “Vedo angoscia, ansia, flash, fumi, è come se vivessi il più grande film dell’orrore. Ogni sera, per trovare sollievo, prendo 25-30 gocce di Xanax, oltre ad un tavor e mezzo. Accompagno il tutto con dolciumi e ghiaccioli. Il glucosio amplifica l’effetto delle pillole, ma senza questo mix, non riesco a dormire e sto malissimo”, ha confessato Corona, svelando l’oscura routine che governa la sua vita.

“Quante pillole assumo al giorno? Non è una sciocchezza, in media ne prendo 100”, ha ammesso Corona, sottolineando la gravità della sua dipendenza farmacologica. Di seguito il video: