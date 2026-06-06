6 Giugno 2026

Como: le prime tre partite della stagione 2026-27 saranno in trasferta.

redazione 6 Giugno 2026
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Il Debutto di Como nella Nuova Stagione di Serie A

GENOVA, ITALIA – 26 APRILE: Cesc Fabregas, allenatore del Como, osserva con attenzione prima del fischio d’inizio della partita di Serie A tra Genoa CFC e Como 1907 allo Stadio Luigi Ferraris, il 26 aprile 2026, a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

La stagione 2026-27 di Serie A si avvicina e il Como si prepara a una partenza particolare. I primi tre incontri della squadra, programmati in calendario, saranno tutti in trasferta, una situazione che ha suscitato interesse e qualche preoccupazione tra i tifosi.

Il calendario della nuova stagione è stato presentato oggi in una cerimonia ufficiale tenutasi al Teatro Regio di Parma, un evento che ha attratto l’attenzione dei media sportivi e degli appassionati di calcio. La nuova stagione prenderà il via nel fine settimana del 23 agosto e si concluderà il 30 maggio 2027.

Un Avvio Difficile per Como

È curioso notare che le prime tre partite della stagione vedranno il Como impegnato lontano dalle mura amiche. Gli avversari saranno Udinese, Napoli e il Genoa, il che rappresenterà un inizio impegnativo per la squadra. Tuttavia, la scelta di disputare queste partite in trasferta è motivata da circostanze particolari.

Il Stadio Sinigaglia, casa del Como, subirà lavori di ristrutturazione durante l’estate, destinati a portarlo agli standard richiesti per le competizioni UEFA. Questo è un passaggio fondamentale per il club, che ha recentemente ottenuto la qualificazione alla Champions League, la sua prima apparizione in una competizione europea. Essendo il club proveniente dalla Serie B solo due anni fa, questo è un impegno significativo per la dirigenza e per i tifosi.

Per evitare possibili ritardi o inconvenienti legati ai lavori di ristrutturazione, la società ha richiesto il permesso alla Lega di disputare le prime tre partite in trasferta. Questa decisione è stata accolta favorevolmente, permettendo così ai lavori di avanzare senza interruzioni che potrebbero compromettere la preparazione del club per il debutto europeo.

I Progetti Futuri del Como

Oltre ai cambiamenti infrastrutturali, la stagione 2026-27 segnerà anche una nuova era per il Como. La squadra, sotto la guida di Cesc Fabregas, punta a raggiungere nuovi traguardi. La sfida di competere contro le migliori squadre italiane e a livello europeo rappresenta un’opportunità unica per il club e per i suoi giocatori.

Fabregas, che ha già dimostrato il suo valore in qualità di allenatore, si è mostrato ottimista riguardo alla preparazione della squadra. “Ogni inizio è difficile, ma siamo determinati a dimostrare il nostro valore”, ha dichiarato in conferenza stampa. Le aspettative sono altissime e i tifosi si preparano a sostenere la squadra in questo importante passaggio della sua storia.

La ristrutturazione dello Stadio Sinigaglia da parte del club non è solo un intervento per adeguarsi agli standard UEFA, ma rappresenta anche un segnale forte delle ambizioni della società di investire nel futuro. Un impianto rinnovato e moderno si tradurrà in un’esperienza migliore per i tifosi e contribuirà a rendere il Como un club competitivo a livello sia nazionale che internazionale.

Fonti ufficiali: Lega Serie A, Como 1907.

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