Classifica senza errori arbitrali XXVII giornata serie A: Ecco la vera posizione della Juventus

La Classifica senza errori arbitrali XXVII giornata serie A. Molti gli episodi che hanno condizionato anche questa giornata calcistica.



Non buona la giornata arbitrale. Il Napoli riesce a rimediare agli errori di Di Bello e Massa ma l’Empoli paga pegno con Maresca. Penalizzate anche la Salernitana, la Fiorentina, il Torino e lo Spezia.

Salernitana – Bologna 1 – 1, Ayroldi (Orsato).

Ha ragione Sabatini. Alla Salernitana mancano 2 rigori fra le gare con lo Spezia ed il Bologna. Ayroldi, decide bene sul fallo procurato a Ribery, ma l’inopportuna chiamata di Orsato al VAR lo induce all’errore nel revocare il calcio di rigore in favore dei locali. Orsolini è in ritardo e senza mai prendere il pallone impedisce a Ribery di calciare il pallone interponendo la gamba fra l’avversario e la sfera.

Genoa – Inter 0 – 0, Chiffi (Mazzoleni).

Sbaglia ancora Chiffi e nemmeno Mazzoleni (al VAR) interviene. Il fallo di Perisic su Hefti è da cartellino rosso ma Chiffi estrae il semplice cartellino giallo.

Empoli – Juventus 2 – 3, Maresca (Valeri).

Ancora sfortunato Maresca, male assistito da Valeri al VAR. falli di Rabiot, su Zurkowski, e di De Ligt su La Mantia in area bianconeri sono netti.

Sassuolo – Fiorentina 2 – 1, Prontera (Aureliano).

Nell’economia della gara manca l’espulsione (doppia ammonizione) di Maxim Lopez. Poco dopo Prontera sarà invece intransigente con Bonaventura e lo espellerà per protesta dopo averlo ammonito gratuitamente per un contatto con Berardi.

Spezia – Roma 0 – 1, Fabbri (Di Paolo).

Succede di tutto a La spezia con Fabbri ma non solo per il dubbio rigore assegnato nel finale ai romani. Sull’episodio è stato lapidario Thiago Motta: “Nell’episodio è stata toccata la palla e poi l’avversario: noi come società vogliamo delle scuose, perchè abbiamo molti episodi da contestare. Purtroppo non voglio contestare il Var, ma cosi non serve e le grandi squadre ne beneficiano sempre“. La gara del Picco è condizionata dalla stravagante espulsione di Amian al 45’ per di cartellini gialli.

Torino – Cagliari 1 – 2, Volpi (Nasca).

Non convince Volpi. Sul piano disciplinare manca il secondo cartellino giallo a Lovato e sul piano tecnico il gol di Deiola appare irregolare per la posizione di fuorigioco di Pavoletti sulla visuale del portiere Vanja Milinkovic-Savic.

Lazio – Napoli 1 – 2, Di Bello (Massa).

Il gol di Fabian Ruiz pone fine ad eventuali polemiche ma l’operato di Di Bello e di Massa, al VAR, sulla parata di Luiz Felipe è errore da matita blu.

LA CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 57 Napoli 67 +10 Napoli 57 Atalanta* 53 +6 Inter* 55 Milan 51 -6 Juventus 50 Inter* 48 -7 Atalanta* 47 Roma 48 +4 Roma 44 Lazio 43 Lazio 43 Juventus 41 -9 Fiorentina* 42 Fiorentina* 40 -2 Verona 40 Verona 39 -1 Sassuolo 36 Bologna* 37 +5 Torino* 33 Sassuolo 37 +1 Bologna* 32 Torino* 35 +2 Empoli 31 Empoli 34 +3 Sampdoria 26 Sampdoria 28 +2 Spezia 26 Udinese** 24 -2 Udinese** 26 Spezia 23 -3 Cagliari 25 Cagliari 21 -4 Venezia* 22 Venezia* 21 -1 Genoa 17 Genoa 19 +2 Salernitana** 15 Salernitana* 18 +3

*Una gara in meno.

**Due gare in meno.

Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com