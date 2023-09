Città più pericolose d’Italia: Milano guida la classifica, Napoli al decimo posto

La classifica delle città più pericolose d’Italia, basata su dati del Ministero dell’Interno. Milano guida la lista, seguita da Rimini e Bologna, ultima Napoli.

L’Italia è una nazione che attrae milioni di turisti ogni anno, ma come in ogni Paese, la criminalità rimane una preoccupante realtà. Secondo una classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore, basata su dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, Milano detiene il triste primato di città più pericolosa d’Italia per il 2022.

Milano: La Città più pericolosa d’Italia

Nel capoluogo lombardo, sono state registrate più di 8.500 denunce per reati ogni 100.000 abitanti nel 2022. La maggior parte di questi reati riguardava furti e rapine, ma un dato in crescita riguarda le truffe informatiche. Questo fenomeno ha spinto molti milanesi a dotarsi di sistemi di allarme avanzati e videosorveglianza.

Rimini e Bologna: Alti Livelli di Criminalità

Rimini e Bologna, entrambe in Emilia-Romagna, seguono Milano nella classifica. Rimini è particolarmente preoccupante per il numero di violenze sessuali, mentre Bologna vede un aumento di rapine e truffe.

Napoli al Decimo Posto

Contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, Napoli si trova al decimo posto nella classifica. Questo la dice lunga sulla demonizzazione mediatica che il capoluogo campano subisce continuamente.

La capitale del sud viene dipinta sempre come l’infermo in terra, mentre le città del Nord, come virtuose. Qualcuno ha già puntato il dito affermando che a Napoli non denuncia nessuno, ma i dati del ministero dell’interno offrono uno spaccato diverso.

Quanto denunciato qualche giorno fa dalla moglie di Sensi, nota influencer su Milano, deve aver fatto breccia anche nella stampa. Non è mai troppo tardi.

Quartieri più Pericolosi

Non solo le città nel loro complesso, ma anche specifici quartieri mostrano alti livelli di criminalità. Librino a Catania e Zen a Palermo sono tra i più pericolosi, seguiti da Corviale a Roma e Forcella a Napoli.

Come Proteggersi?

Data la crescente preoccupazione per la sicurezza, è consigliabile adottare misure preventive come l’installazione di sistemi di allarme e videosorveglianza, oltre a stipulare assicurazioni sulla casa.

Indice di criminalità alla base della classifica

La classifica delle 10 città più pericolose d’Italia de Il Sole24Ore viene realizzata ogni anno e si basa sulle denunce che vengono presentate dai cittadini italiani e dai turisti ai comandi delle Forze dell’Ordine nel corso dell’anno precedente alla pubblicazione.

La classifica completa del 2022, oltre ai primi cinque posti che abbiamo già svelato e approfondito, è la seguente:

Milano

Rimini

Torino

Bologna

Roma

Imperia

Firenze

Prato

Livorno

Napoli

La classifica delle città più pericolose d’Italia offre uno spaccato preoccupante ma necessario della situazione della sicurezza nel Paese. Mentre le autorità continuano a lavorare per migliorare la situazione, è fondamentale che i cittadini prendano le dovute precauzioni per proteggersi e proteggere le loro proprietà.