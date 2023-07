Chirico attacca Elkann: “Si erge a tifoso e gran difensore della Juventus, allora perchè ha patteggiato?”

Il giornalista di fede bianconera, Marcello Chirico, ha risposto alle parole di John Elkann circa la situazione della Juventus.

Nell’ambito delle recenti dichiarazioni di John Elkann, Marcello Chirico, giornalista di fede bianconera, non ha esitato a esprimere il proprio punto di vista in un video che sta facendo discutere sui social media. Con parole taglienti, Chirico ha commentato le parole dell’amministratore delegato della Exor mettendo in luce alcune apparenti contraddizioni.

Elkann, nel suo discorso, ha sottolineato l’intenzione della Juventus di difendere con fermezza le proprie ragioni e di preservare la tradizione del club nonostante i cambiamenti in atto nei campionati nazionali. Chirico ha colto l’opportunità per porre una domanda cruciale: se Elkann è un appassionato tifoso della Juventus e il suo impegno per il club è così saldo, perché avrebbe scelto di patteggiare e rinunciare alla SuperLega? Questo fatto, secondo il giornalista, sembra in contrasto con le parole di Elkann sulla volontà di preservare la tradizione e la determinazione nel difendere la posizione del club.

“Elkann dice che la Juventus continuerà a far valere le proprie ragioni, che campionati nazionali sono alla deriva e che lui è un grande tifoso e vuole perpetuare la tradizione. E allora perché ha patteggiato, abiurato la SuperLega e ha il braccino?”.