Chiariello Punzecchia Spalletti: “Che Fine Farà il Tatuaggio del Napoli quando andrà alla Juve?”

Umberto Chiariello lancia una frecciata velenosa a Luciano Spalletti dal Napoli sulla possibilità che possa andare alla Juventus.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Umberto Chiariello, conosciuto giornalista e opinionista di Canale 21, non ha risparmiato le critiche a Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, durante la trasmissione “Tutti in ritiro”. Lo ha puntualmente riferito su alcune questioni, compresa quella del possibile futuro del tecnico alla Juventus.

Chiariello ha dapprima difeso il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, smentendo l’opinione diffusa che sia difficile lavorare con lui. “Prendete Alessandro Formisano, che nel Napoli di De Laurentiis, ci è stato qualcosa come sedici anni, o Cristiano Giuntoli, che è arrivato ad otto… Non puoi litigare per otto anni con il presidente”, ha affermato.

Il punto più pungente, però, è arrivato quando il giornalista ha affrontato la questione del recente addio di Spalletti al Napoli, nonché la dichiarazione d’amore dello stesso tecnico nei confronti della squadra partenopea: “Voglio capire cosa fa l’anno prossimo, quando va ad allenare la Juventus… Cosa fa con il tatuaggio sullo Scudetto?”.

Chiariello ha poi esplorato un possibile futuro per Spalletti come allenatore della nazionale italiana, sostenendo che potrebbe essere un forte candidato per la panchina azzurra in caso di addio di Mancini. Tuttavia, ha anche espresso perplessità sul carattere del tecnico: “Spalletti è un grandissimo allenatore, ma dal carattere impossibile”.

Sono parole forti quelle di Chiariello, che mettono in luce le tensioni e le domande non risolte. Il futuro di Spalletti rimane incerto, ma una cosa è certa: il dibattito sulla sua carriera e sul suo legame con il Napoli continuerà ad alimentare le discussioni tra i tifosi del Napoli.