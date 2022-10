Chiariello: “Milan-Juve il serpente va schiacciato in testa”

Umberto Chiariello commenta Milan-Juventus, partita vinta dai rossoneri grazie ai gol di Tomori e Diaz, altra sconfitta per Allegri.

I tifosi della Juve hanno contestato molto il primo gol del Milan, per un fallo non segnalato da Orsato. I tre punti sono però andati al Milan, anche se per chi lotta per il vertice della classifica forse il risultato migliore sarebbe stato un pareggio.

“Ho sentito tanti commenti su Milan-Juve: era meglio che pareggiavano (ed aritmeticamente indubbiamente era il punteggio migliore); era meglio che vinceva la Juve perché è il Milan il ns avversario.

Signori, ottimo così: perché quando catturi il serpente va schiacciato in testa” ha scritto Chiariello, commentando Milan-Juve sui social.