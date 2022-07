CAPITANO NAPOLI. Con la partenza di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, i tifosi sono curiosi di sapere chi sarà il nuovo capitano del Napoli. Tre sono i nomi in lizza: Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Piotr Zielinski. Di Lorenzo sarebbe il favorito anche se Mario Rui è l’atleta che, al momento, è il più ‘anziano’ in rosa e potrebbe spuntarla. E’ ovvio che se, poi, Dries Mertens dovesse trovare l’accordo con la società, non ci sono dubbi che sarà lui il capitano.