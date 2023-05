Cds- De Laurentiis telefonata a Luis Enrique

De Laurentiis chiama Luis Enrique per il Napoli: la strategia per sostituire Luciano Spalletti.

Dopo l’addio di Spalletti, De Laurentiis punta su Luis Enrique per guidare il Napoli. Un retroscena intrigante tra dirette telefonate, la conferma della permanenza di Osimhen e Kvaratskhelia, e una stoccata a Spalletti: ‘Stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo’.”

Dopo la vittoria dello scudetto e l’inaspettata partenza di Luciano Spalletti, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis,secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere delli Sport, sta cercando di assicurare un futuro luminoso per il club. E la sua prima scelta sembra essere un nome di peso: Luis Enrique, l’ex allenatore del Barcellona e attuale responsabile della squadra nazionale spagnola.

Nonostante il clamore creato dall’addio di Spalletti, De Laurentiis ha ribadito il suo desiderio di mantenere la squadra forte, confermando che non venderà i due gioielli del Napoli, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, attaccante e centrocampista di gran valore per il club.

Il presidente, avendo assistito alla vittoria in Coppa Italia dal palco dell’Olimpico, ha sottolineato la sua convinzione nella forza della squadra. Una forza che si intende mantenere con l’arrivo di un nuovo tecnico di caratura internazionale come Luis Enrique.

Non sono mancate, però, le frecciate a Spalletti. Durante il concerto di Gigi D’Alessio a Napoli, in Piazza del Plebiscito, De Laurentiis ha voluto mandare un messaggio chiaro al suo ex allenatore: «Ragazzi, stare a Napoli è un privilegio non un obbligo».

Una mossa strategica per De Laurentiis, che con queste parole ribadisce la passione e l’importanza di guidare un club come il Napoli, mettendo al contempo pressione su Luis Enrique per una risposta positiva.

Ma il terreno di gioco è scivoloso. Enrique è uno degli allenatori più desiderati del panorama calcistico attuale e la sua disponibilità ha già attirato l’interesse di club come il Paris Saint-Germain. Tuttavia, De Laurentiis sembra pronto a giocarsi tutte le sue carte per assicurarsi le competenze dell’allenatore spagnolo e portare il Napoli a nuovi successi.