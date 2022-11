Cassano: “La Juve ha fatto schifo, va detto” la risposta del tifosi bianconero

Antonio Cassano parla della Juventus: “Ha fatto schifo e continuano a tirare la volata ad Allegri, è incredibile” dice l’ex giocatore su instagram.

L’ex attaccante di Roma, Sampdoria e Real Madrid, parla della Juventus che nel girone di Champions League ha raccolta solo tre punti ed ora è qualificata all’Europa League solo grazie ad una migliore differenza reti rispetto al Maccabi Haifa.

“Sento le dichiarazioni dell’allenatore della Juve dire che hanno giocato bene, fatto gradi prestazione. Ma Ha fatto cinque sconfitte su sei nel girone, nella storia dei bianconeri non è mai successa una cosa simile. Mai visto che una squadra con 5 sconfitte su 6 riesce ad accedere all’Europa League“.

Cassano rincara la dose e aggiunge: “Il Benfica ne ha fatti sei in casa del Maccabi, ma loro continuano a dire che c’è rabbia. Ma quale rabbia mi chiedo. Hanno fatto un autentico disastro e poi c’è chi ancora tira la volata ad Allegri. Hanno fatto schifo quest’anno in Champions League, va detto“.

Al commento di Cassano su Instagram ha risposto un tifoso della Juventus che ha scritto: “Sei inascoltabile, stavolta ti sei pure distaccato dalla prestazione della partita per giudicare il percorso pur di non ammettere per una volta che la Juventus ieri sera ha fatto un’ottima partita“.