Cassano ama Kvara: “Esterno sinistro più forte al Mondo, meglio di Coman e Leao”

Cassano ama Kvara ed infatti ritiene che sia l’esterno sinistro più forte al Mondo, meglio di Coman e Rafael Leao

Antonio Cassano è pazzo di Khvicha Kvaratskhelia e Stanislav Lobotka. Ai microfoni della Bobo Tv di Christian Vieri, FantAntonio ha infatti dichiarato:“Kvaratskhelia, per me, è l’esterno sinistro offensivo più forte del mondo. E’ più forte di Coman, più forte di Grillitsch. Al Barcellona potrebbe giocare titolare tranquillamente. Oggi come oggi Kvaratskhelia è fenomenale. Voglio vederlo però con la continuità in Coppa dei Campioni. Quest’anno c’ha fatto vedere delle cose fuori da ogni logica. Voglio vederlo il prossimo anno in determinate partite. Kvaratskhelia è molto più forte di Leao, sa fare molte più cose del giocatore del Milan”.

Per Cassano Lobotka è una roba fenomenale

Cassano ha poi proseguito tessendo le lodi dello slovacco: “Lobotka? Mai visto un giocatore fare 0 passaggi sbagliati in una partita. Lo slovacco è una roba fenomenale, senza di lui la squadra non gioca. Per quanto riguarda il Napoli, ormai gli aggettivi si sprecano. Il merito numero uno va a Spalletti. E’ il più forte di tutti, sta portando ad un livello altissimo tutti quanti. Kim più forte al mondo? Ad oggi metto solo i due centrali del Bayern Monaco davanti a lui. Ha detto bene Spalletti, quando Kim capirà altre cose, non sa neanche lui dove può arrivare. Lo metto tra i primi 3-4 difensori al mondo”.