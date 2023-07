Cassano attacca: “Allenatore insopportabile, menomale che non allena più”

L’ex calciatore Antonio Cassano si è rivolto duramente nei confronti del tecnico e campione del mondo del 1982, Claudio Gentile.

Nell’ambito di una recente puntata della trasmissione Bobo TV, l’ex calciatore Antonio Cassano ha rivolto delle critiche piuttosto dure nei confronti dell’allenatore e campione del mondo del 1982, Claudio Gentile.

Durante l’intervista, Cassano ha dichiarato: “Immagina quanto non lo sopportavo, io facevo finta di avere la pubalgia per evitare gli allenamenti. L’unica cosa positiva è che non l’hanno più fatto allenare. È la migliore cosa che potesse accadere”.

Un rapporto, come testimoniato dalle parole di Cassano, tutt’altro che armonioso con Gentile, che suggeriscono una mancanza di affinità sia sul piano umano che professionale. L’ex attaccante, infatti, ha rivelato di aver addirittura simulato un infortunio per evitare di allenarsi sotto la guida di Gentile. L’espressione di soddisfazione per il fatto che l’allenatore non sia più coinvolto nel mondo del calcio lascia intuire l’intensità della tensione presente tra i due.