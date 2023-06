Caso Negreira, clamoroso dalla Spagna: “Barcellona fuori dalla Champions League”

Gli ispettori dell’UEFA avrebbero richiesto l’esclusione del Barcellona dalle competizioni europee per un anno a causa del Caso Negreira.

Dopo l’indagine condotta dagli ispettori dell’UEFA, viene fuori un’indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta. La notizia, sebbene non ufficiale, sta facendo il giro dei media e secondo le voci provenienti dal sito ABC, gli ispettori dell’UEFA avrebbero richiesto l’esclusione del Barcellona dalle competizioni europee per un anno a causa del Caso Negreira. Una situazione che potrebbe mettere a dura prova non solo la Juventus, ma anche lo stesso club blaugrana.

Da poco proclamatosi campione del campionato spagnolo, il Barcellona si sarebbe qualificato come testa di serie nella prossima edizione della Champions League. Le indagini condotte dalla federazione europea in merito a questa spinosa vicenda però potrebbero sconvolgere tutti i piani.

Jean Samuel Leuba e Mirjam Koller Trunz, i due ispettori designati dal Comitato di Etica e Disciplina dell’UEFA lo scorso 23 marzo per indagare sul Caso Negreira, sembrerebbero essere arrivati alla conclusione di dover intervenire poiché il Barcellona “ha violato il quadro giuridico dell’organismo europeo”. Sono emersi indizi determinanti durante le indagini.

Spetta ora all’UEFA prendere la decisione finale su come sanzionare o meno il Barcellona. L’organismo europeo ha due opzioni: aprire un fascicolo e attendere il parere della giustizia spagnola o aspettare le conclusioni degli ispettori e escludere i blaugrana dalle competizioni europee nella prossima stagione.