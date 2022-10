Casillas: “Sono gay, spero che mi rispetti”

Iker Casillas ha deciso di rompere il tabù e lo ha fatto attraverso i social. L’ex portiere ha scritto: “Sono gay spero che mi rispetti“.

Uno dei portieri più forti del mondo, campione di tutto con Real Madrid e Spagna ha dimostrato, ancora una volta, di essere un grande uomo. Casillas ha ammesso di essere gay, rompendo uno dei più grandi tabù del calcio. Ammettere la propria omosessualità resta ancora un problema, come se si stesse facendo del male a qualcuno, come se amare fosse chissà quale reato.

Tweet Casillas: sono gay

Il giocatore stufo di essere accostato a questa o quella attrice ha deciso di ammettere ciò che è veramente. Ieri Socialitè diceva che Casillas e la Onieva si frequentano da diverse settimane e che il giocatore sembra “piuttosto eccitato” e ancora “si stanno conoscendo. In questo momento la stampa li tiene d’occhio e questo rende difficile ai due incontrarsi senza essere scoperti”.

Casillas ha ammesso di essere gay ed ha chiesto rispetto. Ma il rispetto per Casillas dovrebbe essere assolutamente automatico visto che non lede nessuno, dato che non sta facendo assolutamente del male a nessuno. Casillas sta esprimendo solo il suo orientamento sessuale e nella sua vita può decidere come gli pare e piace. Quindi massimo rispetto per l’ex portiere del Real Madrid e della Spagna. Io gesto di Casillas può essere molto importante per eliminare definitivamente questa barriera mentale che ancora è opprimente nel mondo del calcio, come se per giocare a pallone so debba essere per forza eterosessuali.