Campi estivi gratuiti a Napoli e in Campania: iscrizioni aperte per 21 attività.

Campi Estivi Gratuiti in Campania: Apre il 20 Giugno 2026

Il 20 giugno 2026 è una data da segnare sul calendario per bambini e ragazzi della Campania: apre infatti la nuova stagione dei Campi Scuola estivi gratuiti, organizzati dalla Regione Campania. Queste iniziative permetteranno a giovani di partecipare a un’ampia gamma di attività educative e formative durante l’estate, incoraggiando l’apprendimento attraverso esperienze pratiche e l’interazione tra coetanei.

Come Iscriversi ai Campi Scuola

I Campi Scuola di Protezione Civile, realizzati in collaborazione con organizzazioni di volontariato locali, sono rivolti a ragazzi di età compresa tra 10 e 16 anni. Questa opportunità, completamente gratuita, offre un’importante occasione per esplorare temi come la sicurezza, la cultura della prevenzione e la cittadinanza attiva, sotto la guida esperta dei volontari della Protezione Civile.

Fiorella Zabatta, assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, ha dichiarato: “Si tratta di un’opportunità straordinaria. Quest’anno, 2.200 giovani potranno vivere giorni indimenticabili condividendo esperienze educative con i loro coetanei. Le attività previste, tra cui escursioni, visite guidate ed esercitazioni pratiche, mirano a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi territoriali e del ruolo attivo che ogni cittadino può avere nella tutela dell’ambiente.”

L’iniziativa, che ha visto un crescente numero di richieste negli anni precedenti, ha portato ad un ampliamento dell’offerta. Per questo, aumenteranno il numero di campi scuola distribuiti sul territorio, grazie all’impegno delle organizzazioni di volontariato. In totale, sono previsti circa 400 volontari impegnati nelle diverse attività regionali, garantendo assistenza e supporto logistico ai partecipanti. Lunedì 22 giugno, l’assessore Zabatta incontrerà i rappresentanti delle associazioni presso la sede dell’Assessorato alla Protezione Civile, raccogliendo le suggestioni per migliorare ulteriormente il servizio fornito.

I ragazzi avranno la possibilità di approfondire tematiche fondamentali, come i rischi naturali, tra cui sismico, idrogeologico e vulcanico, e le problematiche legate agli incendi boschivi, considerando che l’attività si svolge durante un periodo di elevata pericolosità. Si discuterà anche dei Piani Comunali di Protezione Civile e delle buone pratiche di autoprotezione, fornendo un’educazione completa e di qualità.

Questa iniziativa è parte del progetto nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile”, che prevede attività ludico-ricreative e formative distribuite nell’arco di più giorni. I partecipanti vivranno un’esperienza autentica con pernottamento, alloggiando presso strutture appositamente predisposte e partecipando a momenti di vita comunitaria. L’obiettivo è insegnare valori come la solidarietà, il rispetto reciproco e la tutela dell’ambiente, fondamentali per crescere cittadini consapevoli.

La Regione Campania ha attivato ben 63 Campi Scuola in tutto il territorio, suddivisi come segue: 9 nella provincia di Avellino, 5 nella provincia di Benevento, 15 nella provincia di Caserta, 21 nella provincia di Napoli e 13 nella provincia di Salerno. Di questi, 45 sono finanziati interamente dalla Regione, mentre per i restanti 18 è previsto il rimborso delle spese da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Per le iscrizioni, è necessario contattare direttamente le organizzazioni che gestiscono i singoli Campi Scuola, seguendo le modalità indicate sul sito ufficiale della Regione Campania. Inoltre, è disponibile un numero di telefono (081.7966549) dell’Assessorato per fornire ulteriori chiarimenti e assistenza sulle iscrizioni e modalità di partecipazione.

Questa è un’occasione imperdibile per i giovani della Campania: un’opportunità di formazione, divertimento e crescita personale, vivendo a contatto con la natura e apprendendo le reali pratiche di protezione della propria comunità e del proprio habitat.

Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale della Regione Campania proponendo un’approfondita panoramica delle iniziative e dei progetti attivi.

Fonti ufficiali: Regione Campania, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

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