Calemme: “Napoli-Sassuolo clima da retrocessione, non è giusto”

Il Napoli è stato contestato durante il match con Sassuolo, secondo Mirko Calemme è stata un comportamento esagerato. Gli ultras hanno preso posizione contro il Napoli, a cui non è stata perdonata la prestazione contro l’Empoli. La constatazione con tanto di cori e uova simboliche ad Insigne, sono state un segnale chiaro lanciato dai tifosi. Un modo per far capire la tremenda delusione di una tifoseria che ha sempre accompagnato la squadra in questo campionato, anche nei momenti più difficili.

“Criticare dopo il disastro di #Empoli credo fosse giusto, ma gli insulti ascoltati ieri al Maradona per me sono stati decisamente eccessivi. Il Napoli è terzo, non dodicesimo. I calciatori hanno palesato (di nuovo) i loro limiti, ma non meritavano quel clima da retrocessione” scrive Mirko Calemme su Twitter che non condivide la contestazione al Napoli. Ma di certo la squadra non è l’unica responsabile del sogno scudetto evaporato, dato che anche la società ha le sue colpe per quanto avvenuto in questa travagliata stagione.