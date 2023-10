Calcioscommesse: Coinvolti Altri Due Giocatori della Juventus

L’inchiesta sul calcioscommesse si allarga con l’identificazione di altri due giocatori della Juventus coinvolti.

CALCIOSCOMMESSE. L’inchiesta sul calcioscommesse continua a tenere banco nel mondo del calcio italiano. Recentemente, sono emersi nuovi dettagli che vedono coinvolti altri due giocatori della Juventus, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Repubblica. Questa scoperta arriva dopo le precedenti rivelazioni che coinvolgevano i calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, i quali avevano ammesso di aver scommesso, ma solo a poker e blackjack. La trama si infittisce mentre gli inquirenti cercano di fare chiarezza sulla situazione.

Quali sono le nuove scoperte riguardanti l’inchiesta sul calcioscommesse?

La situazione si complica ulteriormente con l’emergere di nuove informazioni riguardanti l’inchiesta sul calcioscommesse. Secondo quanto riportato da La Repubblica, le chat intercettate dagli inquirenti hanno rivelato i nomi di altri due giovani calciatori stranieri della Juventus coinvolti in attività di scommesse illegali. Nonostante Tonali e Zaniolo avessero precedentemente affermato di aver scommesso solo a poker e blackjack, le conversazioni intercettate suggeriscono che i due potrebbero aver partecipato anche a scommesse sul calcio.

Sono stati identificati altri due giocatori della Juventus coinvolti in attività di scommesse illegali.

Gli accertamenti proseguono, con la polizia che sta analizzando i dispositivi mobili sequestrati a Tonali e Zaniolo giovedì scorso a Coverciano. Questi dispositivi potrebbero fornire ulteriori dettagli sul grado di coinvolgimento dei due calciatori nelle scommesse illegali. Tuttavia, ci vorrà del tempo per completare l’analisi dei dispositivi e ottenere un quadro più chiaro della situazione.

Attualmente, Tonali e Zaniolo sono indagati per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, ma non sono stati ancora convocati dagli inquirenti per ulteriori interrogatori. I due calciatori sono già di ritorno in Inghilterra per raggiungere le loro squadre, Newcastle e Aston Villa, rispettivamente.

Mentre l’inchiesta prosegue, la scoperta di altri due calciatori della Juventus coinvolti aggiunge un ulteriore livello di complessità al caso. Gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori attendono con ansia ulteriori aggiornamenti che possano fare luce su questa intricata vicenda che sta scuotendo il mondo del calcio italiano.