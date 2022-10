Da Milano – Lozano non è incedibile: dopo il Mondiale…

Hirving Lozano può essere anche ceduto, il giocatore dopo il Mondiale col Messico può finire sul calciomercato.

Il giocatore sta vivendo un ottimo momento, con tre gol di fila segnati. L’inizio di stagione è stato vissuto in coabitazione con Politano, cosa che non è molto piaciuta al messicano che ha avuto anche qualche reazione. Ma la polemica è stata messa a tacere ed il gruppo azzurro è più unito che mai, come dimostrano anche le dichiarazioni di Osimhen o di altri giocatori. Spalletti poi è abile anche a livello di comunicazione ed ha fatto capire che chi è entra nella ripresa è comunque un titolare. Anche perché con i 5 cambi a disposizione, veramente chi subentra può sempre fare la differenza. Lo dimostra proprio il Napoli che manda in gol 15 giocatori diversi, anche partendo dalla panchina.

Calciomercato Napoli: Lozano ingaggio top

Secondo quanto scrive calciomercato.com oggi pensa solo al Napoli, poi ci sarà il Mondiale e con la finestra di calciomercato invernale, non si può escludere nulla. “Dopodiché testa nuovamente al Napoli, perché da gennaio inizierà di fatto un nuovo campionato dopo la sosta. Un mese che potrebbe anche rivelarsi caldo per lui con l’arrivo del calciomercato invernale. Il Chucky non è considerato tra gli incedibili e lo stipendio è tra i più alti della squadra, così in caso di una buona offerta De Laurentiis potrebbe anche sedersi al tavolo per trattarne la cessione. Ad oggi nessuna iniziativa concreta, nessun sondaggio: Lozano resta un giocatore del Napoli ed è pronto a sfruttare il suo momento positivo. Il prossimo obiettivo si chiama Roma, contro cui potrebbe essere rilanciato dal primo minuto” scrive portale specializzato in mercato.