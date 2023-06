Cagliari in Serie A: l’ex Pavoletti affonda il Bari, i De Laurentiis si tengono pure il Napoli.

Il Cagliari ritorna in Serie A, alla squadra di Mignani basta un pareggio, ma al 93′ è arrivato il gol di Pavoletti.

Sembrava oramai tutto fatto per il ritorno del Bari in Serie A, ma al 93′ il gol di Pavoletti, appena entrato, è riuscito a strappare la promozione dei sardi. Un gol del giocatore ex Napoli che arriva da attante vero, da un cross è riuscito a beffare il giocatore in marcatura ed ha piazzato il colpo vincente per la vittoria e la promozioni Serie A.

Qualcosa di veramente clamoroso quello che è accaduto allo stadio San Nicola di Bari, con la squadra di casa in pieno controllo per tutto il secondo tempo. Poi la decisione di Ranieri, in campo Pavoletti per l’assalto finale. La mossa della disperazione che ha premiato l’allenatore romano ed ha portato il Cagliari di nuovo in Serie A.

Una doccia freddissima per il Bari della famiglia De Laurentiis, con Aurelio e Luigi in tribuna. La sconfitta del Bari tiene la squadra pugliese in Serie B ed a questo punto non ci dovrà ancora essere la scelta. Luigi potrà continuare ad essere il presidente del Bari, mentre Aurelio De Laurentiis continuerà a gestire il Napoli. Al momento non cambia nulla e la famiglia De Laurentiis non dovrà decidere quale società vendere.