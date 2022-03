Assurdo Bundesliga, boccale di birra lanciato in testa al guardalinee: gara sospesa -VIDEO

Bundesliga, boccale di birra lanciato in campo sulla testa del guardalinee durante la partita tra Bochum e M”nchengladbach.

Assurdo quanto accaduto in Germania, la partita di Bundesliga tra Bochum e M”nchengladbach è stata interrotta al 26′ del secondo tempo dopo che uno dei guardalinee è stato colpito alla testa da un boccale di birra.

Il portiere e capitano del VfL Bochum Manuel Riemann e Anthony Losilla hanno richiamato alla calma gli spettatori a bordo campo.

Alla fine l’arbitro ha deciso di interrompere definitivamente il gioco. Entrambi i club hanno subito condannato l’incidente sui social, con il Bochum che si è scusato con il guardalinee in questione, lamentando una «serata imbarazzante e amara» per «un gesto estremamente stupido».

Fino all’incidente, il M”nchengladbach era in vantaggio per 2-0 in casa del VfL Bochum grazie ai gol di Alassane Pléa e Breel Embolo.

In the 71st minute of the German 1st Bundesliga match between Bochum and Mönchengladbach, the match was postponed after a fan threw a glass of beer at the assistant referee’s head.

🔒The fight was registered with the 2-0 advantage of Gladbach. [@ESPNFC]

