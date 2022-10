Buffon: “Napoli strepitoso. Ecco cosa mi colpisce. Juve in difficoltà”

Per Gianluigi Buffon il Napoli è strepitoso ed indica cosa lo colpisce più di tutto: l’ex portiere bianconero vede la Juventus in difficoltà

Gianluigi Buffon, ritiene che il Napoli è strepitoso in questa fase. L’ex portiere della Juventus ora in forza al Parma si sofferma anche sulla Juventus sul palco del Premio Scopigno: “La lotta scudetto è bellissima. Ci sono due realtà inaspettate come Udinese e Atalanta che stanno facendo delle bellissime cose. E cosa dire poi del Napoli? Questa squadra è strepitosa. C’è una cosa che mi colpisce: il grande gioco. Inoltre realizza tantissime reti. Il Milan si sta confermando grande, la Juventus ha delle difficoltà. Molto dipende dalle assenze, come dice Allegri, veramente importanti”.

Buffon dice la sua sul Mondiale senza l’Italia

Su Qatar 2022: “Mi fa male vedere il Mondiale senza Italia, ma penso che farà più male ai giocatori, a chi è chiamato in causa in prima persona. Io come gli altri 60 milioni di italiani siamo dispiaciuti”.

Sulla salvezza della Salernitana: “Qualcosa di incredibile e quasi impossibile, un miracolo. Capitano sempre a persone non ordinarie, che riescono a trasmettere qualcosa. Nicola e Sabatini sono stati bravissimi”.

Su Paulo Dybala: “Sta facendo benissimo alla Roma, spero possa continuare così. Gli mando un forte in bocca al lupo, spero che si rimetta in sesto per il Mondiale”.