Sorpresa Buffon: “Meret non da Nazionale come vice Donnarumma. Il migliore è un altro”

Gianluigi Buffon non vede Alex Meret come vice di Donnarumma in Nazionale, nonostante lo Scudetto vinto con il Napoli e le buone prestazioni.

Gianluigi Buffon, nuovo capo delegazione della Nazionale italiana, nella conferenza stampa di presentazione a Coverciano si è soffermato sulla situazione dei portieri italiani. Buffon ha elogiato in primis Donnarumma, definendolo “un portiere consacrato che ormai se la gioca con i primi della classe mondiale”. Poi ha menzionato altri portieri italiani che stanno facendo bene, come Vicario, Meret, Falcone e Di Gregorio.

Secondo Buffon però il futuro vice di Donnarumma in Nazionale non sarebbe Alex Meret, portiere del Napoli campione d’Italia, bensì Ivan Provedel della Lazio indicandolo come “il miglior portiere dell’ultimo campionato”: “Provedel è stato probabilmente il miglior portiere dell’ultimo campionato e questo ci fa ben sperare dovesse avere un raffreddore Gigio”.

Parole importanti da parte di Buffon, che sembra vedere in Provedel il principale candidato come vice di Donnarumma in Nazionale. Una bocciatura per Meret, nonostante lo Scudetto vinto con il Napoli.