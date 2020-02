Brescia, Lopez: “Vogliamo fare bottino pieno con il Napoli”

Brescia l’allenatore Lopez carica i suoi in vista della gara contro il Napoli. Il tecnico vuole la vittoria contro i partenopei.

L’allenatore del Brescia Lopez è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo della 25 giornata di campionato di serie A contro il Napoli. Questo il suo pensiero sul match contro i campani:

NAPOLI–“Non è l’ultima spiaggia, ma è una partita fondamentale. Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo abituarci a giocare con questa pressione. Ci siamo messi da soli nelle difficoltà, dobbiamo avere la personalità per venirne fuori. Dobbiamo vedere ciò che facciamo in casa noi, domani sarà una partita in cui bisogna giocare e serve personalità per farlo. Bisogna volere la vittoria, serve cattiveria e concentrazione nei minuti finali. Vedendo le partite precedenti è in quei momenti che manca qualcosa. Adesso speriamo che il Napoli sia distratto dalla Champions perchè fare bottino pieno sarebbe molto importante per il nostro futuro”.

MOMENTO DEL BRESCIA– “Contro l’Udinese volevo mettere cinque centrocampisti, non è andata bene. Non siamo riusciti a fare il secondo gol. Buone notizie dal fronte infortunati: “Joronen, Tonali e Gastaldello sono a disposizione “.

BALOTELLI– “Disavventure Balotelli? Se gioca vuol dire che sta bene. Io non posso andare contro la squadra e mettere un giocatore non concentrato. Fuori dal campo non seguo nessuno, il ragazzo è concentrato sul campo”.