Bremer si allontana dall’Inter, il Napoli ci pensa

l’Inter non è più così vicina a Bremer, difensore in vendita dl Torino. Il Napoli ci pensa come possibile sostituto di Koulibaly. Secondo le ultime notizie gli ingaggi di Dybala e l’acquisto di Lukaku fa scivolare molto indietro il difensore brasiliano. Difensore che arriverebbe all’Inter solo se dovesse essere ceduto Skriniar.

Marotta ha messo tutti in vendita e non riesce ancora a chiudere gli affari che si era prefissato, eppure l’Inter sembra che sia già in rampa di lancio. La marcia indietro dell’Inter per Bremer fa capire quanto sia complicato fare quadrare i conti e fare un mercato di livello. Intanto il Napoli tiene costantemente monitorato Bremer. In caso di cessione di Koulibaly, il club azzurro farebbe più di un pensiero al difensore brasiliano valutato 40 milioni di euro, gli stessi che il club partenopeo può ricavare dalla vendita di Koulibaly.