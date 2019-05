Bologna-Napoli, le probabili formazioni: cinque assenti per Ancelotti! Per il tecnico degli azzurri ci saranno defezioni importanti al Dall’ Ara.

Bologna-Napoli, le probabili formazioni: cinque assenti per Ancelotti, squalificati Allan e Koulibaly. Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani sera contro il Bologna. Ultimo allenamento stagionale per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano l’ultima giornata di Serie A contro il Bologna di domani al Dall’Ara. Sul campo 2, la squadra ha svolto una prima fase di attivazione con l’utilizzo di ostacoli bassi. Successivamente, come riporta la SSC Napoli sul suo sito ufficiale, torello con la rosa distribuita su due metà campo. Di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Non saranno del match gli squalificati Koulibaly e Allan. Mancheranno anche: Ospina, Ounas e Mario Rui.

Bologna-Napoli

Il Napoli giocherà l’ultima di campionato contro il Bologna al Dall’Ara. per gli azzurri sarà importante vincere per raggiungere gli 82 punti in campionato e rimanere in scia alle ultime annate targate Sarri, nelle quali si è sempre raccolto tanto in fatto di punti in classifica. Per la trasferta emiliana Ancelotti dovrà fare i conti con importanti assenze tra squalifiche ed infortuni. Non ci saranno due colonne portanti della rosa come Kalidou Koulibaly ed Allan, ma saranno indisponibili per il match, e quindi esclusi dalla lista dei convocati, anche Adam Ounas e Mario Rui, alle prese con problemi fisici. Per tale motivo il mister degli azzurri ha deciso di portare con sè anche i giovani Zedadka e Gaetano.

I convocati Ancelotti

Questa la lista dei convocati: Meret, Karnezis, D’Andrea, Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Albiol, Luperto, Maksimovic, Zielinski, Fabian Ruiz, Zedadka, Gaetano, Verdi, Younes, Callejon, Mertens, Insigne, Milik.

Bologna-Napoli, i convocati di Mihajlovic

Dall’altro lato anche Sinisa Mihajlovic ha qualche grattacapo per la sfida contro il Napoli al Dall’Ara. Il tecnico serbo dovrà fare a meno di Mattiello, Poli ed Edera. Questi, dunque, gli uomini selezionati per l’ultima gara di campionato, nella quale il tecnico ha annunciato di voler vincere per agguantare il decimo posto in classifica:

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Dijks, Helander, Danilo, Lyanco, Mbaye, Paz, Corbo

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Pulgar, Soriano, Svanberg, Valencia

Attaccanti: Destro, Falcinelli, Orsolini, Palacio, Santander.