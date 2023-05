Bologna-Juventus, problemi al VAR: “Davvero credete a questa favoletta?”

Bologna-Juventus: problemi tecnici al monitor Var impediscono all’arbitro di rivedere gli episodi. Sui social si scatena la bufera.

Durante la partita di calcio tra Bologna e Juventus, terminata con il risultato di 1-1, si sono verificati problemi tecnici al monitor VAR dello stadio Renato Dall’Ara. L’arbitro Sozza non è stato in grado di rivedere gli episodi in campo dopo eventuali revisioni da parte degli addetti di Lissone a causa di un malfunzionamento del sistema. Inutile dire come la situazione abbia creato una bufera sui social.

BOLOGNA-JUVENTUS: PROBLEMI AL VAR, SUI SOCIAL INSORGE LA BUFERA

Bufera social dopo quanto accaduto nel corso di Bologna-Juventus soprattutto quanto accaduto negli anni passati e con situazioni dubbie per cui è stata introdotta la tecnologia del VAR con lo scopo di garantire una maggiore precisione nell’arbitraggio. Tanti i messaggi di protesta su Twitter con alcuni tifosi che ci hanno visto del ‘marcio’. Di seguito uno dei commenti apparsi sul web: “Ma voi ci credete alla favoletta che il monitor era fuori uso? Io NO!”.

Di seguito il tweet: