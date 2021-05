Benevento in Serie B, la Lazio sbaglia anche un rigore col Torino

Le speranze del Benevento di restare in Serie A si fermano al palo. Il palo su rigore di Immobile e quello di Lazzari a tempo praticamente scaduto (minuto 95 ndr) condannano i sanniti alla retrocessione. Alla fine Simone Inzaghi non è riuscito a fare un favore al fratello Pippo. Con una vittoria della Lazio la squadra di Inzaghi avrebbe potuto giocarsi la possibilità di restare in Serie A nell’ultima partita di Serie A di domenica 23 maggio, in cui è in programma proprio Torino-Benevento. Invece Lazio-Torino termina 0-0 e con quattro punti di vantaggio sulla terz’ultima, ad una giornata dalla fine, il Torino agguanta la salvezza, il Benevento torna in Serie B.

Sicuramente il Benevento paga i soli dieci punti raccolti nel girone di ritorno, davvero pochissimi, anche per una squadra che lotta per la salvezza. La squadra di Inzaghi è letteralmente crollata nel girone di ritorno, invece in quello di andata era riuscita a racimolare ben 22 punti e sembrava che la salvezza fosse tutta in discesa. Alla fine, invece, i sanniti dovranno giocare di nuovo in cadetteria nella stagione 2021/22.