La cessione di Koulibaly ė stata prevista dal Napoli. Secondo Marco Bellinazzo gli azzurri pronti alla rifondazione.

Marco Bellinazzo esperto di calcio e finanza de il sole 24 ore, ė intervenuto ai microfoni di radio marte. Il giornalista ha analizzato i movimenti del Napoli in sede di calciomercato:

“Il Napoli spende subito tanti soldi perché ha riserve economiche alle quali attingere? E’ un insieme di fattori. Il Napoli ha accumulato riserve importanti in bilancio grazie agli utili degli ultimi anni. Da un po’ di dati che sono usciti, sappiamo che anche quest’anno il Napoli ha chiuso in positivo: questo vuol dire che aveva in cassa più di 100 milioni e, con la garanzia di queste riserve, sta operando sul mercato, agendo anche in anticipo in vista dell’estate per rivedere completamente l’organico nei suoi pilastri, tornando alle origini, quando si avevano in rosa giovani da ingaggi più bassi”.

Bellinazzo aggiunge: “E’ il preludio, tutto questo, ad una serie di operazioni in uscita: da Kalidou Koulibaly ad Allan, ma anche Dries Mertens, che hanno stipendi elevati. La cessione di Kalidou Koulibaly, ad esempio, era già scritta con l’acquisto di Kostas Manolas. Se non altro per caratteristiche tecniche. E l’idea di andare a prendere giocatori come Amir Rrahmani e Marash Kumbulla è funzionale a questo progetto. Koulibaly farà fare una grandissima plusvalenza al Napoli.



E lo stesso vale per Fabian Ruiz o Allan: dipenderà da chi avrà le offerte maggiori. Meglio se a partire fosse Allan, perché ha concluso il suo ciclo. L’anno prossimo il Napoli avrà probabilmente 50 milioni in meno di entrate per la mancata qualificazione in Champions. Anche per questo si è approfittato del decreto crescita, che ha permesso di ridurre di almeno un terzo il monte ingaggi”.