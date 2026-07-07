Belgio batte USA 4-1: De Ketelaere e Lukaku trascinano i Diavoli Rossi ai quarti.

Il Belgio Avanza ai Quarti di Finale del Mondiale 2026

SEATTLE (STATI UNITI) – Gli Stati Uniti d’America sono stati eliminati dal Mondiale di Calcio 2026, dopo essersi arresi 4-1 al Belgio, portando a termine il loro percorso nella competizione come i loro vicini nordamericani, Canada e Messico. Questo match, disputato il 6 luglio al Lumen Field di Seattle, ha visto brillare la stella del giovane Charles De Ketelaere, che ha segnato una doppietta decisiva per i Diavoli Rossi.

L’incontro è iniziato con il Belgio in grande forma, e, al 9’, De Ketelaere ha aperto le marcature grazie a un assist di Trossard. La rete, il primo gol dell’attaccante belga in un torneo mondiale, ha subito caricato l’atmosfera per i tifosi belgi presenti. Negli minuti seguenti, la squadra di Roberto Martínez ha dominato il campo, rendendosi pericolosa con azioni incisive e una forte presenza offensiva.

Un Corsa A Gioco di Colpi

Il Belgio ha continuato a premere, ma al 31’ è arrivata un’improvvisa ritorsione da parte degli Stati Uniti, che hanno trovato il pareggio con un colpo di testa di Tillman su punizione. Una deviazione che ha sorpreso il portiere Courtois, regalando ai padroni di casa un’illusione di possibile rimonta.

Non passa molto tempo prima che il Belgio riprenda il controllo della gara. Solo due minuti dopo il pareggio, un altro cross di Trossard trova De Ketelaere che, con un perfetto salto di testa, riporta in vantaggio la sua squadra sul 2-1. La definizione del suo secondo gol è stata applaudita da un pubblico entusiasta, evidenziando il talento promettente del giovane giocatore.

Il secondo tempo ha visto una reazione da parte degli Usa, che hanno tentato di guadagnare terreno ma senza creare reali pericoli. La svolta decisiva si è avuta al 57’, quando una leggerezza della difesa americana ha permesso a Vanaken di raddoppiare il vantaggio del Belgio. Dopo un lungo lancio di Mechele, il portiere Freese ha perso la concentrazione, e De Ketelaere ha approfittato della situazione, servendo a Vanaken un facile gol da distanza. Con il risultato sul 3-1, la partita sembrava destinata a chiudersi.

Negli ultimi minuti di gioco, il Belgio ha mostrato la sua esperienza gestendo il ritmo e mantenendo il possesso. Gli Stati Uniti, nonostante i tentativi di risollevarsi, non sono riusciti a trovare spazi utili per rientrare in partita. Nel recupero, Lukaku ha messo il sigillo finale, segnando il quarto gol e fissando il risultato sul 4-1.

La sconfitta segna la conclusione del cammino degli Usa nel torneo, mentre il Belgio si prepara a sfidare la Spagna nei quarti di finale, avendo dimostrato una forma promettente durante la competizione. I Diavoli Rossi hanno dimostrato di avere le carte in regola per continuare la loro corsa verso il titolo, mentre gli allenatori degli Usa dovranno riflettere su un torneo che ha racchiuso molte promesse e aspettative.

Le emozioni del match sono state acuite da un contesto già vivace e carico di tensione, specialmente attorno al caso di Balogun, che aveva tenuto alta l’attenzione nella vigilia dell’incontro. La partita, vissuta come una sfida cruciale, ha portato a una reazione forte da parte dei tifosi e una mostra di passione da parte dei giocatori.

La Nazionale Americana, forte della sua giovane generazione, avrà certamente l’opportunità di rialzarsi nei prossimi tornei, mentre il Belgio spera di sfruttare questa vittoria per proseguire nel torneo e raggiungere nuove vette. I Diavoli Rossi, ritrovando la propria identità e determinazione, sono pronti ad affrontare il prossimo avversario con lo stesso spirito che li ha portati al successo contro gli Usa.

Fonti ufficiali: FIFA, Italpress.

FONTE ITALPRESS

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