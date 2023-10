Clamoroso dall’Inghilterra, leggenda del Milan insultata pesantemente: “Un transessuale ciccione”

L’ex calciatore inglese Joey Barton si è scagliato contro l’ex stella del Milan, Thiago Silva, con insulti omofobici e transfobici.

Nel mondo del calcio, le parole feriscono tanto quanto un calcio ben piazzato. L’ex calciatore inglese Joey Barton ha nuovamente scatenato polemiche e indignazione nel mondo del calcio con i suoi commenti offensivi rivolti a una leggenda del Milan.

Barton, da tempo noto per i suoi comportamenti discutibili, ha preso di mira un ex stella rossonera, all’epoca al PSG, Thiago Silva. Attraverso i social media, Barton ha lanciato insulti omofobici e transfobici, denigrando pesantemente l’atleta brasiliano.

“Thiago Silva. La stessa fighetta infortunata per tutta la stagione. Un altro brasiliano sopravvalutato. Cura i tuoi muscoli, ciccione”.

“Un altro transessuale ciccione. Sei già operato o no?”. “Mi sconcerta, da che parte va? E’ un uomo che diventa donna o viceversa? E’ impossibile uscirne”.

Questi attacchi verbali sono solo l’ultima dimostrazione della retorica offensiva di Barton, il quale sembra cercare l’attenzione attraverso provocazioni infelici e ignoranti. L’ex calciatore, che in passato aveva già attaccato altri grandi nomi del calcio, sembra non aver imparato nulla dalla sua storia di comportamenti inappropriati.

Tuttavia, la risposta di Thiago Silva è stata un esempio di classe e dignità. Durante una conferenza stampa, l’atleta brasiliano ha respinto gli insulti con eleganza, dimostrando una volta di più il suo carattere e la sua maturità.

“Un giocatore del Marsiglia, di cui non ricordo il nome, parla male di Neymar, del calcio brasiliano, di Beckham e di Ibra. Siccome nessuno parla di lui, forse pensa che sbavando dietro ai grandi calciatori ci si accorgerà della sua esistenza. Non riesco a ricordare una partita contro di lui in nazionale”.