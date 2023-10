Bargiggia: “Calcio di Garcia troppo povero e scolastico. Cambio Osimhen? Ennesima follia”

Il giornalista Paolo Bargiggia critica aspramente il Napoli di Garcia dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Nell’ultima partita dell’ottava giornata di campionato, il Napoli di Rudi Garcia ha subito una sconfitta clamorosa (1-3) in casa contro la Fiorentina. Il noto esperto di mercato Paolo Bargiggia non ha esitato a esprimere le sue dure critiche nei confronti della squadra partenopea.

Bargiggia ha definito il calcio proposto da Garcia come “troppo povero e scolastico”. Secondo l’analista, la mancanza di giocatori chiave come Kim e le decisioni tattiche discutibili del tecnico hanno contribuito alla disfatta del Napoli. Bargiggia ha inoltre sottolineato l’errore nella sostituzione di Victor Osimhen, definendola un’ennesima follia da parte del club partenopeo.

“Inutile girarci intorno: il calcio di Garcia è troppo povero e scolastico. Se non hai Kim e in più fai abbassare la squadra in quel modo perché non giochi col possesso e stai lungo la frittata è fatta. L’ennesima sostituzione di Osimhen follia!”.

La prestazione del Napoli ha deluso non solo i tifosi, ma anche gli esperti del settore che ora si interrogano sulle scelte di Garcia e sul futuro della squadra in questa stagione di campionato.