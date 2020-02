Barcellona, i convocati per la sfida col Napoli: out anche Sergi Roberto

Il Barcellona ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida col Napoli, in programma martedì 25 al San Paolo. Out anche Sergi Roberto.

E’ un periodo nero, in termini di infortuni e non solo, per il Barcellona che nella sfida d’andata valida per gli ottavi di Champions League dovrà fare a meno anche di Sergi Roberto. Tra i convocati del Barcellona per la sfida con il Napoli, non ci sarà il giocatore che è alle prese con una lesione agli adduttori della coscia destra. I medici blaugrana valutano il periodo di recupero in tre settimane. Dalla sfida di Champions del San Paolo sono già fuori sia Luis Suarez che Ousmane Dembelé, entrambi alle prese con lunghi infortuni.

Ecco la lista dei convocati del Barcellona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Braithwaite, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Alex Collado, Ansu Fati, Ronald Araujo and Sergio Akieme.

Crisi Barcellona: sei canterani al San Paolo

I tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Quique Setién hanno fanno parlare di un Barcellona in crisi, dato che la società sta cercando di sventare anche una crisi dovuta ad alcune azioni intraprese per contestare alcuni giocatori. Il problema più grave in questo momento resta quello delle tante assenze, dato che tra i convocati del Barcellona per la sfida con il Napoli ci saranno ben sei ragazzi della cantera. Nonostante le tante indisponibilità l’undici titolare del Barça resta comunque di tutto rispetto, tanto da impensierire qualsiasi altra squadra a livello europeo. Inoltre Setién può contare sempre su Lionel Messi, capace di fare la differenza anche da solo. Nonostante tutto il Napoli ha tutto il dovere di giocarsela con gli spagnoli, ecco perché Gattuso sta spronando i suoi ragazzi a dare il massimo nel match di martedì prossimo.